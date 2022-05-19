Тайшет, Иркутская область, 19 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 19 мая сообщает подробности несчастного случая на производстве, случившееся 17 мая на территории лесозаготовительного предприятия в г. Тайшете.

СКР В Тайшете следователи СК выясняют обстоятельства гибели рабочего на производстве

Предварительно установлено, что мужчина во время работы нарушил требования техники безопасности при подаче опилок на транспортерную ленту. Он зацепился одеждой, в результате чего его механизмом затянуло в станок для удаления и обработки отходов. 47-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту следственным отделом по г. Тайшет СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Изучается документация по технике безопасности, опрашиваются свидетели инцидента, а также руководство предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая при тушении лесного пожара в районе Егоровского кладбища погиб

тракторист. Тело 37-летнего мужчины без признаков жизни было обнаружено рядом с самоходным транспортным средством.

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