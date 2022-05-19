Москва, 19 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Уже около 27 компаний открыли в российском уполномоченном банке рублёвые и валютные счета для оплаты поставок газа из России. Об этом в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Новак

«У нас около 54 компаний, которые имеют договоры с «Газпром экспортом», есть крупные, есть средние и маленькие компании. По моим данным, около половины из этого количества уже открыли в нашем уполномоченной банке специальные счета валютные и рублевые, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях», — сказал Александр Новак.

При этом, по его словам, итоговый список компаний, согласившихся на рублёвые расчёты, и тех, кто отказался от данного шага, станет известен в самое ближайшее время: «Есть определенные даты платежей, есть авансы, есть предоплата, есть фактическая оплата за поставленный газ. Это механизм во времени растянутый. Например, поставки за апрель, по ним оплата окончательно происходит в мае».