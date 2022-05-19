Москва, 19 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Для сохранения молодых специалистов и ученых в России, необходимо, прежде всего, предоставлять им возможности, демонстрировать важность их знаний. Об этом заявил Московской области Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik.

Ученые

По его словам, одаренному человеку власти должны дать свободу, «чтобы у него была перспектива, чтобы он понимал, на что он работает, на какую индустрию».

«Должна быть среда, которая показывает умным людям, что их труд, их миссия в России важна. Если будет наоборот и они почувствуют безразличие — не нужен ты нам, делай, что хочешь, — это недопустимая вещь», — пояснил Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, утечка мозгов» осталась актуальной только для Москвы и Санкт-Петербурга, считает глава Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин.

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