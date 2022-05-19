Петропавловск-Камчатский, 19 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. На Камчатке 19 мая девятиклассники сдали первый основной государственный экзамен по английскому языку. Этот предмет для итоговой аттестации выбрали около 300 школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ознакомление с регламентом экзамена

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«Сдача экзамена проводится в три этапа: письменная часть, подготовка и устная часть. Школьники распределены по аудиториям — по 15 человек в каждой. Контроль за сдачей ОГЭ осуществляют сторонние наблюдатели. Во время проведения экзамена ребята могут пользоваться словарём», — рассказала член ГЭК Наталья Макашина.

Всего ОГЭ на Камчатке будут сдавать 3,4 тыс. девятиклассников. Им предстоит показать свои знания в двух обязательных экзаменах — русскому языку и математике, а также в двух — по предметам на выбор.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России в рамках проведения итоговых экзаменов и ЕГЭ не будет действовать правило по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета.