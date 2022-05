Лос-Анджелес, США, , 11:24 — REGNUM Детская книга The One and Only Sparkella («Неповторимая Спаркелла») за авторством актёра Ченнинга Татума получит киноадаптацию. Об этом Татум сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Ченнинг Татум Скриншот с YouTube

«Время блистать! Спаркелла получит собственный фильм! Историю напишет Памела Рибон, которая создала несколько моих самых любимых анимационных фильмов», — написал Татум. Памела Рибон выступит в качестве сценариста — ранее она написала сценарии к мультфильмам «Ральф против интернета» и «Моана».

ИА REGNUM напоминает, что выход книги The One and Only Sparkella состоялся 4 мая 2021 года — Татум написал её во время пандемии для своей дочери. История рассказывает о девочке, которую в школе не принимают сверстники из-за её яркого внешнего вида. Главная героиня обращается за помощью к папе, который объясняет ей, что важно принимать себя таким, какой ты есть.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Ип Мана»‎ снимется в экранизации «Полубогов и полудьяволов»