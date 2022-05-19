Самара, 19 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Самарский ракетно-космический центр «Прогресс», который оказался в списке предприятий, попавших под действие западных санкций, был готов к таким ограничениям и успешно ведет импортозамещение. Об этом 19 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vpk.name Ракета-носитель Союз-5

В данный момент РКЦ занимается проектированием и изготовлением двухступенчатой ракеты-носителя «Союз-5» и на нем ведутся приемно-сдаточные работы сразу трех установок сварки трением с перемешиванием.

При этом в агрегатно-сварочно-сборочном цехе осуществляется наладка инновационного отечественного сварочного оборудования, на котором будут выпускаться ракеты-носители «Союз-5» и изделия для нужд космической отрасли всей страны.

Также на предприятии внедряются аддитивные технологии, позволяющие получать детали сложной конфигурации, которые невозможно изготовить традиционными методами. В отличие от субтрактивной технологии, подразумевающей производство изделия из заготовки, аддитивная технология позволяет формировать изделие методом 3D-печати, в результате чего достигается высокая скорость изготовления и экономия материалов.

В то же время, в Центре аддитивных технологий РКЦ «Прогресс» работает первая в России электронно-лучевая аддитивная установка, которая представляет из себя 3D-принтер для изготовления крупногабаритных изделий.

Отметим, ракета-носитель «Союз-5» изначально проектировалась как ракета полностью отечественного производства и потому все системы и комплексы, которые используются при ее производстве, сделаны в России.