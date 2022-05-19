Бузулукский район, Оренбургская область, , 11:22 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области обнаружен ржавый боеприпас, сообщили 19 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Ржавый снаряд пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, местный житель ходил с металлоискателем по территории села Елховка. На земле мужчина нашёл предмет с сильными следами коррозии, похожий на снаряд.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа подтвердила наличие боеприпаса. В настоящее время потенциально опасный участок оцеплен до приезда сапёров.