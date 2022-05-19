Мурманск, 19 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. С 1 июля 2022 года в Мурманской области тарифы на услуги ЖКХ вырастут в среднем на 4,5%, сообщает региональный комитет по тарифному регулированию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за ЖКХ

По данным ведомства, стоимость электроэнергии для домов с газовыми плитами составит 3,12 руб./кВтч. В домах, где установлены электроплиты, и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, 1 кВтч обойдётся в 2,3 рубля.

Тариф на вывоз ТКО с 1 июля увеличится в пределах инфляции — плата составит 144,17 руб. с человека в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году реальные располагаемые денежные доходы жителей Мурманской области увеличились на 2,3%.