Москва, , 11:21 — REGNUM В настоящий момент проект «Северный поток — 2» заморожен по политическим причинам. Об этом в ходе марафона «Новые горизонты» заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Северный поток — 2» Андрей Перцев

«По политическим мотивам проект пока заморожен. Но я считаю, что по политическим мотивам он вряд ли будет запущен в ближайшее время. Но в то же время потребность в нем есть для европейских потребителей, которые нуждаются в дешевых низкоуглеродных источниках, в том числе газе», — сказал Новак.

При этом, по его словам, в будущем данный проект «будет востребован», поскольку он является «достаточно технологичным».