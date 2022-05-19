Мариуполь, ДНР, , 11:20 — REGNUM Министерство обороны России 19 мая опубликовало видеозапись сдачи в плен украинских боевиков в Мариуполе.

Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным»

На кадрах с территории промышленной зоны завода «Азовсталь» выходят новые группы боевиков. Среди них есть раненые — кто-то выбирается на костылях, других поддерживают товарищи.

Учитывая дождливую погоду, для удобства досмотра личных вещей рядом с каждым военнослужащим, проводящим досмотр, появились деревянные поддоны.

По информации Министерства обороны России, всего в Мариуполе с 16 мая сдались в плен 1730 украинских военных, из них 80 раненых.