Москва, , 11:19 — REGNUM Участие в специальной военной операции на Украине примут ещё 350 казаков России. Отряд казаков Волжского, Оренбургского, Сибирского, Енисейского и Центрального войсковых казачьих обществ отправился в район проведения СВО, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 19 мая.

Казачий отряд убыл в зону проведения СВО Vsko.ru

«Казаки — сила организованная и умеющая воевать. Донбасс — не пустое слово для казаков. Отдаём себе отчет в том, что защищаем свои исторические земли. Среди нас есть офицеры. Ежегодно проходим учения. И верим: как и наши деды, обязательно победим фашизм!» — отметил походный атаман Волжского войскового казачьего общества.

Сегодня участие в спецоперации на Украине принимают участие более 5 тыс. казаков Кубани, Крыма, Дона, Оренбурга, Сибири и центральной части России.