Москва, 19 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка в России, связанная с коронавирусом, меняется в лучшую сторону, поскольку наблюдается снижение числа заболевших COVID-19 и снятие ряда ограничений. Об этом в ходе форума «Оргздрав 2022» заявила директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Евгения Котова.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«Сегодня меняется эпидемиологическая обстановка, сняты ограничения, сократились потоки больных с острыми инфекционными заболеваниями на койки, в поликлиники. Мы возвращается к плановому доковидному режиму работы», — сказала Котова.

Она также призвала вынести уроки из пандемии коронавируса, поскольку COVID-19 «отступил, но он изменил состояние здоровья населения».