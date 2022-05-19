Рославль, Смоленская область, , 11:17 — REGNUM Бывший участковый уполномоченный полиции Смоленской области осуждён к 22 годам лишения свободы за совершение трёх убийств, а также разбоя, мошенничества и за незаконный оборот боеприпасов. Об этом сообщили 19 мая в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Смоленской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, в мае 2017 года участковый при проведении проверочных мероприятий получил данные о наличии крупной суммы денежных средств у заявителя и месте их хранения. Спустя несколько дней фигурант дела, которому понадобились деньги из-за большого количества догов, «связанных в том числе с его «пристрастием» осуществлять ставки на итоговые результаты спортивных событий», в полицейской форме пришёл по месту жительства потерпевшего. Он нанёс хозяину квартиры не менее 19 ударов тупым предметом по голове и лицу. От полученных травм мужчина скончался.

В ходе расследования данного дела была установлена причастность теперь уже экс-полицейского и к другим преступлениям. В частности, установлено, что в апреле 2017 года участковый вошёл в доверие к семейной паре, проживавшей в Рославле. Придя к ним домой, он до смерти избил 80-летнего хозяина и его пожилую супругу. Из их квартиры он похитил 150 тысяч рублей.

При обыске по месту жительства у подсудимого были найдены пистолетные патроны. Также судом установлено, что в сентябре 2017 года фигурант дела обманом, под предлогом оказания помощи в продаже, похитил золотую цепочку у своей знакомой. Цепочку он сдал в ломбард, деньги потратил.

Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что по данным УМВД России по Смоленской области, в сентябре 2017 года была проведена служебная проверка, по результатам которой данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также ряд руководителей межмуниципального отдела МВД привлечены к дисциплинарной ответственности, двое из них уволены.