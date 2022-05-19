Оренбург, , 11:16 — REGNUM В Оренбурге ребёнка придавало профлистом, который оторвался от забора, ограждающего строительную площадку. Об этом сообщает портал orengrad.ru.

Последствия сильного ветра в Барнауле Barnaul.press

Несчастный случай произошёл в ЖК «Дубки». Порывом сильного ветра кусок забора оторвало и перенесло на детскую площадку. Находившийся в дворе подросток встал на оторванное ограждение, но новым порывом ветра профлист перевернуло вместе с ребёнком.

Мальчику помог прохожий, ставший очевидцем несчастного случая. Он вызволил школьника из-под упавшего забора. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.