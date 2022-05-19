Дамаск, , 11:24 — REGNUM В Дамаске обвинили армию США в оккупации восточных районов Сирии и поддержке незаконных вооружённых формирований. Об этом 19 мая заявил в интервью телеканалу Al-Syria министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

Войска США в восточной Сирии Twitter@cmoc_sdf

По его словам, действия Пентагона ведут к разграблению страны и направлены на продолжение гражданской войны. При этом министр подчеркнул, что рано или поздно США оставят регион и бросят своих временных союзников.

«Незаконное американское присутствие в сирийском регионе Джазира закончится, а оккупированные территории вернутся под власть сирийского государства. Сепаратистское ополчение «Касд» должно осознать, что американский оккупант покинет нашу землю и бросит их», — заявил Фейсал Микдад.