Сеул, , 11:17 — REGNUM Правительство Южной Кореи введет карантинные меры в крупных аэропортах и портах, чтобы предотвратить проникновение в страну африканской чумы свиней (АЧС) и других заразных болезней животных. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства сельского хозяйства.

Свинья Eric Kilby

Ввод данных мер связан с тем, что власти намерены увеличить количество международных рейсов для удовлетворения растущего спроса на поездки.

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Сообщается, что министерство усилит систему карантина в восьми аэропортах и шести портах, в том числе в городе Инчхон, Сеул и на курортном острове Чеджу.

Министерство также пообещало активизировать кампанию по предотвращению ввоза запрещенных или незарегистрированных сельскохозяйственных и животноводческих продуктов иностранными рабочими, студентами и другими иммигрантами.

В 2022 году в Южной Корее было зарегистрировано около 300 случаев африканской чумы свиней (АЧС).