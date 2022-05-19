Москва, 19 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Пионерию возродить невозможно, движение «Большая перемена» — это новое. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Невозможно (возродить пионерию), это прошлое, нужно строить новое. Сегодня сложные вызовы, у нас талантливые дети и им жить в этой стране, и для них мы создаем мощную детскую структуру», — отметила Тимофеева.

Законопроект о создании движения «Большая перемена» внесли в Госдуму депутаты всех фракций. Учредительный совет движения возглавит президент России Владимир Путин.