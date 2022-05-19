Грозный, , 11:15 — REGNUM Интернациональные подразделения добровольцев, которые были сформированы в Чечне, добыли в боях иностранные трофеи. Вооружение, посланное в качестве помощи ВСУ и неонацистам теперь будет использовано против них самих, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что у бандеровцев были отбиты «БМП, приличный схрон стрелкового оружия, выстрелов от гранатомёта, миномёт, ящики с боеприпасами, разовые гранатомёты европейского производства». Весь этот арсенал был получен, очевидно, в качестве так называемой гуманитарной помощи «сердобольными «доброжелателями» с Запада», подчеркнул Кадыров.

«Теперь наши бойцы с удовольствием направят «военную помощь Байдена и Ко» против украинских бандитов. Благо, трофеев много и хватит на всех бандерлогов!» — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

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