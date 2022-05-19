Джакарта, , 11:14 — REGNUM Паром с более чем 800 людьми на борту, застрявший у берегов Индонезии, смог возобновить свое путешествие, сообщает издание Le Figaro.

Паром Марина Каширская © ИА REGNUM

«С большими усилиями судно KM Sirimau, находившееся на мели два дня, смогло продолжить свой путь и направляется в ближайший порт», — заявил глава местной военно-морской базы Дви Йога.

KM Sirimau сел на мель с 784 пассажирами и 55 членами экипажа на борту в провинции Малые Зондские острова.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийские спасательные службы пытались освободить паром KM Sirimau с более чем 800 людьми на борту, который сел на мель у самой южной провинции Индонезии.

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