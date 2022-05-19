Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге силовые подразделения отрепетировали действия спецназа при захвате условными террористами Русского музея вместе с заложниками. Об учениях рассказали 19 мая в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО. Спецназ Росгвардии в Русском музее.

По сценарию, двое мужчин, игравших роли злоумышленников, с ярко-красной коробкой в руках прошли на территорию Михайловского сада. Около здания Михайловского дворца они заложили коробку с «бомбой», а затем вошли внутрь здания, где захватили в заложники трех человек.

«В результате проведённой подразделениями вневедомственной охраны, ОМОН «Бастион» и СОБР «Гранит» Росгвардии спецоперации злоумышленники нейтрализованы», — рассказали в пресс-службе.

Умелыми действиями бойцов спецподразделений «заложники» были освобождены, а «взрывное устройство» обезврежено.