Москва, , 11:14 — REGNUM В случае отказа Запада от российской нефти цены в энергетической сфере вырастут в силу переориентации западных стран на другие рынки. Об этом в ходе марафона «Новые горизонты» заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ту же нефть, которую они покупали у нас, им придется купить в другом месте, заплатить за это дороже. Потому что цены однозначно вырастут — раз. Второе — вырастет стоимость доставки, фрахта, нужно будет вкладывать новые инвестиции в создание инфраструктуры соответствующей, в том числе в регазификационные терминалы, в трубопроводы, если говорить о поставках газа с других рынков», — сказал Новак.

По его словам, общемировой баланс производства энергетических ресурсов останется прежним, однако случится «просто перераспределение, а мы направим свои энергетические ресурсы, безусловно, на те рынки, откуда будет эта нефть перенаправлена в Европейский Союз»: «Сегодня, кстати, это уже во многом происходит. Мы увеличили объем поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион, значительно увеличили».