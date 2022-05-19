Чебоксары, 19 мая 2022, 11:14 — REGNUM Генеральный подрядчик реализации проекта по благоустройству участка по улице 10-й Пятилетки в Новочебоксарске большую часть работ, вероятно, отдаст на субподряд: из общей суммы контракта в 62,9 млн рублей работы на 42,6 млн рублей могут быть отданы другому исполнителю. Соответствующая информация о проведении электронного конкурса опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является акционерное общество «Доркомсервис», которое является генеральным подрядчиком. Как следует из документации, проводится открытый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ (по субподряду) по благоустройству территории по улице 10-й Пятилетки в Новочебоксарске: участка от улицы Восточная до улицы Воинов-Интернационалистов.
Речь идёт об устройстве тротуаров, площадки с резиновым покрытием. Субподрядчик при подписании контракта должен завершить работу к 1 октября 2022 года.
Начальная цена контракта составляет42 625 981 рубль 80 копеек.
Отметим, что в марте управление городского хозяйства администрации Новочебоксарска подписало контракт с компанией «Доркомсервис» по благоустройству общественного пространства по улице 10-й Пятилетки. Контракт заключён по начальной цене — 62 977 970 рублей. Данные средства выделяются из федерального, республиканского и городского бюджетов.
По улице 10-й Пятилетки планируется благоустроить пешеходную зону: муниципальные власти ранее заявляли, что здесь появятся велодорожки, зоны отдыха, малые архитектурные формы, специальное оборудование для занятия спортом, игровые комплексы, мини-рынок. Проектом также предусмотрена установка нового освещения, мощение пешеходной дорожки брусчаткой, озеленение.
В апреле генеральный подрядчик отменил закупку почти на 14,5 млн рублей, объявив в мае новую — на 42,6 млн рублей.
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