Чебоксары, 19 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Генеральный подрядчик реализации проекта по благоустройству участка по улице 10-й Пятилетки в Новочебоксарске большую часть работ, вероятно, отдаст на субподряд: из общей суммы контракта в 62,9 млн рублей работы на 42,6 млн рублей могут быть отданы другому исполнителю. Соответствующая информация о проведении электронного конкурса опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

https://nowch.cap.ru/ Проект благоустройства пешеходной части улицы в Новочебоксарске

Заказчиком является акционерное общество «Доркомсервис», которое является генеральным подрядчиком. Как следует из документации, проводится открытый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ (по субподряду) по благоустройству территории по улице 10-й Пятилетки в Новочебоксарске: участка от улицы Восточная до улицы Воинов-Интернационалистов.

Речь идёт об устройстве тротуаров, площадки с резиновым покрытием. Субподрядчик при подписании контракта должен завершить работу к 1 октября 2022 года.

Начальная цена контракта составляет42 625 981 рубль 80 копеек.

Отметим, что в марте управление городского хозяйства администрации Новочебоксарска подписало контракт с компанией «Доркомсервис» по благоустройству общественного пространства по улице 10-й Пятилетки. Контракт заключён по начальной цене — 62 977 970 рублей. Данные средства выделяются из федерального, республиканского и городского бюджетов.

По улице 10-й Пятилетки планируется благоустроить пешеходную зону: муниципальные власти ранее заявляли, что здесь появятся велодорожки, зоны отдыха, малые архитектурные формы, специальное оборудование для занятия спортом, игровые комплексы, мини-рынок. Проектом также предусмотрена установка нового освещения, мощение пешеходной дорожки брусчаткой, озеленение.

В апреле генеральный подрядчик отменил закупку почти на 14,5 млн рублей, объявив в мае новую — на 42,6 млн рублей.