Стокгольм, , 11:14 — REGNUM Студия Stunlock пообещала, что «как можно скорее» добавит офлайн-режим в многопользовательскую игру V Rising. Об этом 19 мая сообщает журнал PC Gamer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

«По нашим оценкам, офлайн-игра должна быть доступна в ближайшие пару дней, но может быть и раньше», — заявили разработчики, добавив, что поставили перед собой задачу добавить офлайн-режим в игру «как можно скорее». Отметим, что на странице игры в сервисе Steam изначально было указано, что V Rising предоставит геймерам возможность играть как по сети, так и в «автономном режиме». Тем не менее, сейчас V Rising требует подключения к Сети даже в том случае, если геймер играет на сервере в одиночку.

Напомним, релиз V Rising в формате раннего доступа состоялся 17 мая 2022 года. Эта многопользовательская игра с механиками выживания предлагает геймерам выступить в роли вампира, который, пробудившись от длившегося много столетий сна, должен вернуть себе силы и былое могущество.

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