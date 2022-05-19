Файзабад, Афганистан, 19 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Двое студентов факультета социальных и инженерных наук Бадахшанского университета утонули во время купания в реке Кокча. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Река Шилка

Инцидент произошёл в районе Университетского моста в городе Файзабад. По данным источников издания, тело одного из молодых людей пока не найдено.

Кроме того, ещё один молодой человек утонул в реке Гильменд.