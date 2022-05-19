Грозный, 19 мая 2022, 11:14 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России в лице федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Чеченмелиоводхоз» 24 мая 2022 года планирует выбрать подрядчика на реконструкцию Аргунского гидроузла. Начальная цена торгов составит891 951 640 рублей, передаёт ИА REGNUM.
Работы профинансируют средствами федерального бюджета. Работы должны быть завершены до 25 февраля 2023 года.
Гидроузел был возведен в 1956 году. В ходе реконструкции планируется оборудовать объект современной системой управления. Ранее республиканский минсельхоз уточнял, что за счёт обновления гидроузла будет восстановлено орошение и обводнение на площади 77 100 га в трёх районах региона.
Напомним, также в феврале 2022 года в Омской области прошли торги на достройку Красногорского гидроузла, но на аукционе не было подано ни одной заявки. Стартовая цена этих торгов составляла 4,3 млрд рублей.