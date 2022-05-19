Грозный, 19 мая, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства России в лице федерального государственного бюджетного учреждения «Управление «Чеченмелиоводхоз» 24 мая 2022 года планирует выбрать подрядчика на реконструкцию Аргунского гидроузла. Начальная цена торгов составит891 951 640 рублей, передаёт ИА REGNUM.

Торги

Работы профинансируют средствами федерального бюджета. Работы должны быть завершены до 25 февраля 2023 года.

Напомним, также в феврале 2022 года в Омской области прошли торги на достройку Красногорского гидроузла, но на аукционе не было подано ни одной заявки. Стартовая цена этих торгов составляла 4,3 млрд рублей.