Жуковский, Московская область, , 11:12 — REGNUM Промежуточные итоги испытаний нового российского турбовинтового регионального самолета «Ладога» подвели специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского»). Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ЦАГИ на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Самолет (сс) Maklay62

Отмечается, что эти работы ведутся по заказу АО «Уральский завод гражданской авиации» и добавляется, что новый самолет должен стать альтернативой Ан-24 и Як-40, покрыв потребность в региональных авиаперевозках. При этом его производство должно восполнить пробел в российской линейке пассажирских самолетов.

Также уточняется, что специалисты провели комплекс исследований в аэродинамической трубе малых скоростей, изучив аэродинамические характеристики модели самолета, влияние на них обтекателей шасси, вертикального и горизонтального оперения, а также рулей управления.

При этом указывается, что полученные в ходе эксперимента данные позволили подтвердить заложенные в расчетах аэродинамические характеристики самолета. Также в дальнейшем турбовинтовой самолет будет испытан в других аэродинамических трубах института, в том числе в вертикальной трубе в режиме штопора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупные российские торговые сети находят в рамках импортозамещения новых поставщиков, используя цифровую платформу корпорации МСП (малого и среднего предпринимательства).