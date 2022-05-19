Элиста, , 11:11 — REGNUM В Калмыкии служба занятости населения организует переобучение почти для 300 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве социального развития, труда и занятости.

Не все предприятия смогли приехать на ярмарку, но смогли прислать свои вакансии Андрей Репин © ИА REGNUM

В течение 2022 года жители Калмыкии пройдут переобучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Участниками бесплатной образовательной программы станут около 300 человек, желающих трудоустроиться.

С начала 2022 года портал «Работа в России» зарегистрировал 123 заявки от жителей Калмыкии, 41 заявка одобрена, восемь человек уже обучаются узким специальностям, среди которых графический дизайн, делопроизводство, юриспруденция, социальная работа, оперативное управление в ЖКХ, специалист по интернет-продвижению.