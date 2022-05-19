Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:11 — REGNUM В Кемеровской области вынесен приговор 47-летнему жителю Новокузнецка, который убил человека и инсценировал свою смерть, чтобы скрыться от полиции. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пламя спички radekkulupa

По данным следствия, пытаясь избежать наказания за распространение наркотиков, мужчина решил убедить всех в своей смерти. Для этого он в ноябре 2020 года нашёл подходящего по комплекции бездомного, напоил его спиртным, затем задушил в своей машине. После чего он надел ему на руки свои часы, облил горючим и поджёг.

Однако следователи в рамках расследования установили, что останки человека не принадлежат владельцу автомобиля. Выводы были подтверждены по итогам геномной экспертизы.

«Следователи установили, что в отношении владельца сгоревшего автомобиля в суде рассматривалось уголовное дело за распространение наркотиков, однако на судебные заседания он не являлся, судом был объявлен в розыск. В ноябре 2021 года мужчину задержали в Мариинском районе, в таежной местности, где он работал в бригаде по геологической разведке», — отметили в управлении.

По итогам слушаний мужчину признали виновным в убийстве и приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.