Москва, 19 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. 15 украинских беспилотников сбили в течение суток российские средства противовоздушной обороны, в том числе один «Байрактар-ТБ2». Об этом 19 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Отмечается, что 15 беспилотных летательных аппаратов сбиты в районах населённых пунктов Чернобаевка и Новая Каховка Херсонской области, а также Волчий Яр Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское Харьковской области.

Кроме того, перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районах населённых пунктов Чернобаевка Херсонской области, а также Топольское, Малая Камышеваха, Семёновка, Шпаковка, Глинское и Снежковка Харьковской области.

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