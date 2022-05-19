Донецк, 19 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики за сутки ликвидировали 39 украинских боевиков, сообщили 19 мая в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, пять огневых точек, одну 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», один БЛА «Фурия», два бронированных автомобиля и два штурмовых автомобиля «Пегас», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, силы ДНР захватили одну РСЗО «Град», три бронированных машины и три грузовых транспортных средства ВСУ.