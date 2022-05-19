Петропавловск-Камчатский, 19 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. На Камчатке волонтёры готовы оказать помощь жителям Донбасса. Речь идёт не только о добровольческой деятельности в пунктах временного размещения беженцев, сборе гуманитарной помощи, но и работе непосредственно на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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«Сегодня главная задача волонтеров — помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик. В случае необходимости мы готовы оказать нашу поддержку пострадавшим на территории ЛДНР. Это огромная травма не только физическая, но и моральная. Именно поэтому участие волонтеров по восстановлению мира в ЛДНР очень важно. Не имеет значение, к какой волонтерской организации относится человек, ведь самое главное сегодня — помочь в ликвидации последствий и оказать моральную поддержку пострадавшим. Каждый гражданин России и Камчатки неравнодушен к этой ситуации. Все мы трепетно следим за происходящими событиями. Людей, которые готовы оказать свою поддержку, очень много по всей России. Мы готовы помочь здесь и сейчас», — цитирует руководителя Ресурсного центра добровольчества Камчатки Анастасию Орлову краевое правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ, организованной Московским зоопарком и Союзом зоопарков и аквариумов России, Народным фронтом и ВСКС, доставлено более 30 тонн гуманитарных грузов.