Москва, 19 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники звонят с угрозами родственникам российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине, и понуждают их совершать противоправные действия в обмен на жизнь солдата. Об этом в эфире «Радио России» рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

«К нам поступает большое количество обращений от родственников наших военнослужащих. Причем, они говорят не только о пытках и присылают соответствующие видеоматериалы, фотоматериалы, но и говорят о том, что им угрожают с украинской стороны, звонят с украинских телефонов и понуждают совершать противоправные действия в обмен на жизнь нашего военнослужащего», — сказала Москалькова

Она подчеркнула, что никто из родственников российских военных не пошёл на требования преступников.

Москалькова также рассказала, что она обратилась к следователям касательно возбуждения уголовных дел по конкретным фактам: «Ряд уголовных дел возбуждено у нас, но со стороны мирового сообщества мы не видим реакции, той принципиальной реакции, на которую рассчитывает каждый честный человек, и это демонстрация двойных стандартов, демонстрация политизации прав человека».