Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM Житель Екатеринбурга отсудил у косметологической клиники компенсацию морального вреда. Фотографии пациента без его ведома оказались на сайте клиники, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Суд

В 2017 году мужчина обратился в косметологическую клинику для оказания услуги по пересадки волос. Врач сделал фотографии этапов процедуры. При этом сотрудники клиники не предупредили пациента о том, что его фотографии будут размещены на сайте медицинского учреждения. Мужчина счёл свои права нарушенными. Он обратился в суд. Свердловчанин требовал взыскать с клиники более 100 тысяч рублей.

Свердловский районный суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с медицинского учреждения 10 300 рублей. При этом судебная инстанция не нашла подтверждения факта разглашения клиникой врачебной тайны.