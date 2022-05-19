Уфа, 19 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Дело по факту загрязнения земель в результате складирования снега возбуждено в Уфе. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в Москве

Сообщается, что на земельном участке площадью свыше 16 тысяч кв метров, который расположен в микрорайоне «Кузнецовский затон», складировался снег, вывезенный после уборки улиц Уфы.

«В нарушение законодательства на площадке отсутствовали твердое водонепроницаемое покрытие и заградительные сооружения. В результате таяния снега, содержащиеся в нем загрязняющие вещества, проникли в почву. Отбор проб показал превышение в ней содержания хлоридов, железа, а также свинца и нефтепродуктов», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что общая сумма причиненного ущерба составляет около 210 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам порчи земли. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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