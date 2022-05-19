Москва, , 11:04 — REGNUM С территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе за прошедшие сутки вышел и сдался в плен 771 украинский боевик националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 мая в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых», — уточнил Конашенков.

По его словам, все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 18 мая, командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский сообщил о выходе ещё одной большой группы украинских боевиков с территории «Азовстали». Всего сдались 785 человек.

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