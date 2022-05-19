Москва, 19 мая, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки 295 районов сосредоточения украинской живой силы и военной техники, заявил 19 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Mil.ru Реактивная артиллерия на стрельбах

«Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.