Москва, , 11:03 — REGNUM Крупные российские торговые сети находят в рамках импортозамещения новых поставщиков, используя цифровую платформу корпорации МСП (малого и среднего предпринимательства). Об этом 18 мая сообщила пресс-служба корпорации.

Торговля

Отмечается, что с помощью новой платформы ритейлеры замещают иностранных поставщиков и также она позволяет отечественным компаниям стать постоянным поставщиком крупных торговых сетей, заняв освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши.

Также указывается, что в данный момент в доступный на платформе реестр промышленных компаний входит более 22,6 тыс. предприятий и еще порядка 350 компаний — в реестр поставщиков продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специальный Центр компетенций для сервисного обслуживания российской техники будет создан в России.