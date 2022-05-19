Абакан, 19 мая, 2022, 11:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 25 носителей коронавируса, выздоровели 19 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 мая в региональном правительстве, ссылаясь на данные оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

12 новых случаев COVID-19 подтверждено в Аскизском районе, четыре — в Абакане, три — в Саяногорске, два – в Черногорске, по одному – в Сорске, Боградском, Орджоникидзевском, Алтайском районах.

С начала 2022 года в Хакасии выявлено 33 898 носителей коронавируса. Амбулаторно лечатся 82 (+5) ковид-пациента, в стационаре — 70 (-5). Два человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в регионе было подтверждено 12 случаев COVID-19, выздоровел 31 человек.