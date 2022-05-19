Ереван, , 11:03 — REGNUM Слухи о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил в Москву запрос на ввод в республику войск ОДКБ являются дезинформацией. Об этом 19 мая заявил агентству Newsarmenia руководитель аппарата главы правительства Тарон Чахоян.

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«Это невозможно и нелогично. Если бы Армения подала в ОДКБ официальный запрос, об этом было бы заявлено публично», — сказал Чахоян.

Ранее в армянских телеграм-каналах сообщил, что Пашинян якобы перед саммитом ОДКБ в Москве сделал официальный запрос на ввод войск из-за массовых акций протеста, охвативших Ереван. На это его якобы попросили снять запрос, в противном случае он получил бы официальный отказ.

Напомним, Пашинян 16 мая, выступая на заседании глав стран-участниц ОДКБ, раскритиковал действия Организации во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Он заявил, что члены объединения якобы продолжали продавать оружие Азербайджану. При этом он поблагодарил Россию, которая помогла прекратить боевые действия.