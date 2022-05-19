Москва, , 11:02 — REGNUM Во Франции объясняют российскую спецоперацию на Украине провокациями со стороны НАТО. Об этом сегодня, 19 мая, пишет газета The Times.

НАТО и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание отмечает, что позиция французов по Украине сильно отличается от позиций стран Северной и Восточной Европы

В статье говорится, что «именно Североатлантический альянс под руководством США, спровоцировали президента России Владимира Путина».

А по мнению секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс, спецоперация началась «из-за унижения, которому подверглись граждане РФ после распада Советского Союза».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее баллотирующаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что расширение НАТО не способствует миру.

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