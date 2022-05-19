Москва, 19 мая 2022, 11:02 — REGNUM Во Франции объясняют российскую спецоперацию на Украине провокациями со стороны НАТО. Об этом сегодня, 19 мая, пишет газета The Times.
Издание отмечает, что позиция французов по Украине сильно отличается от позиций стран Северной и Восточной Европы
В статье говорится, что «именно Североатлантический альянс под руководством США, спровоцировали президента России Владимира Путина».
А по мнению секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс, спецоперация началась «из-за унижения, которому подверглись граждане РФ после распада Советского Союза».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее баллотирующаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что расширение НАТО не способствует миру.
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