The Times: французы объясняют спецоперацию на Украине провокацией НАТО
Москва, 19 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Во Франции объясняют российскую спецоперацию на Украине провокациями со стороны НАТО. Об этом сегодня, 19 мая, пишет газета The Times.
Издание отмечает, что позиция французов по Украине сильно отличается от позиций стран Северной и Восточной Европы
В статье говорится, что «именно Североатлантический альянс под руководством США, спровоцировали президента России Владимира Путина».
А по мнению секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс, спецоперация началась «из-за унижения, которому подверглись граждане РФ после распада Советского Союза».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее баллотирующаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что расширение НАТО не способствует миру.
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