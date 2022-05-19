Владикавказ, 19 мая 2022, 11:01 — REGNUM В Северной Осетии завершена акция «Сад памяти». Она проходила в течение месяца, её участниками стали около тысячи человек. За время акции было высажено 34 400 саженцев, сообщили 19 мая в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии.
Старт акции был дан 8 апреля в селении Старое Батако, завершилась она 6 мая в городе Беслане. В акции приняли сотрудники лесничеств, волонтеры, школьники и студенты, представители органов власти. Под новые посадки было выделено более 49 гектаров земель. Каждая высадка была посвящена Героям Советского Союза, выходцам из Северной Осетии, участвовавшим в боях за Родину.
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