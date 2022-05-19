Владикавказ, 19 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Северной Осетии завершена акция «Сад памяти». Она проходила в течение месяца, её участниками стали около тысячи человек. За время акции было высажено 34 400 саженцев, сообщили 19 мая в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии.

Donland.ru Высадка саженцев

Старт акции был дан 8 апреля в селении Старое Батако, завершилась она 6 мая в городе Беслане. В акции приняли сотрудники лесничеств, волонтеры, школьники и студенты, представители органов власти. Под новые посадки было выделено более 49 гектаров земель. Каждая высадка была посвящена Героям Советского Союза, выходцам из Северной Осетии, участвовавшим в боях за Родину.

«Благодаря этой акции каждый из нас смог отдать дань безграничного уважения и увековечить память тех, кто сражался за жизнь и за страну. И пусть высаженные деревья станут не только символом признательности и благодарности этим людям, но и нашим добрым делом для родной страны, для ее экосистемы», — приводит пресс-служба слова замминистра природы Роберта Хамикоева.