Село Волчиха, Алтайский край, 19 мая, 2022, 11:01 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Волчихинского района, который сознался в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности своих дочерей.

Насилие

Судить мужчину будут по нескольким статьям Уголовного Кодекса: ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.131 УК РФ («Покушение на изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), ч. 3 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух лиц).

По данным следствия, у обвиняемого, проживающего в одном из сел Волчихинского района на воспитании находилось две дочери. В период с 2013 по 2019 год отец совершал половые преступления с применением насилия в отношении 10-летней девочки.

Кроме того, в 2021 году обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения совершал развратные действия в отношении второй дочери, которой на тот момент было 13 лет.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Волчихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года в Киселёвске (Кемеровская область) был задержан 41-летний мужчина, который признался, что изнасиловал и убил двух школьниц, им было всего по 10 лет.

По данным СКР, всё происходило в арендованном частном доме. Ранее он был судим за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

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