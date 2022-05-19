Москва, 19 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили два украинских дивизиона зенитно-ракетных комплексов — С-300 и «Бук-М1» — в ходе спецоперации. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 19 мая на брифинге.

Maxpark.com ЗРК «Бук-М1»

Он уточнил, что за минувшие сутки ВКС поразили высокоточными ракетами воздушного базирования дивизион С-300 в районе населённого пункта Большие Ломзаки в Николаевской области и дивизион «Бук-М1» в районе Славяногорска в ДНР.

Кроме того, высокоточные ракеты поразили с воздуха семь пунктов управления ВСУ. В их числе — командные пункты 24-й мотопехотной бригады в Николаевке и 104-й бригады территориальной обороны в Константиновке.

Также поражены 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка ДНР и 26 районов сосредоточения украинской живой силы и военной техники.

Читайте также: Минобороны РФ показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине