Москва, , 11:01 — REGNUM Более 340 украинских националистов уничтожены за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией РФ. Об этом 19 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Авиация России Министерство обороны Российской Федерации

Отмечается, что авиацией поражены два пункта управления и 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

«Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники», — сказал Конашенков.