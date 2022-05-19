Ростов-на-Дону, 19 мая 2022, 11:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону фигурантами уголовного дела о получении взятки и посредничестве стали следователь полиции и адвокат. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.
Следователи полагают, что старший следователь отдела полиции №1 городского управления МВД России на рабочем месте получил от адвоката-посредника взятку в особо крупном размере. В обмен он пообещал переквалифицировать деяния подзащитного на менее тяжкий состав преступления по уголовному делу.
Сотрудник полиции заключён под стражу.
Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.