Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону фигурантами уголовного дела о получении взятки и посредничестве стали следователь полиции и адвокат. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело СУ СКР по Ярославской области

Следователи полагают, что старший следователь отдела полиции №1 городского управления МВД России на рабочем месте получил от адвоката-посредника взятку в особо крупном размере. В обмен он пообещал переквалифицировать деяния подзащитного на менее тяжкий состав преступления по уголовному делу.

Сотрудник полиции заключён под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.