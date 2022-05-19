Киев, 19 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Боевики 115-й бригады ВСУ, дислоцированные в Северодонецке, записали видеообращение, в котором пожаловались президенту Украины Владимиру Зеленскому на свое командование и отказались принимать участие в боевых действиях.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления. Нет тяжелой техники, которая бы нас прикрывала. Ждем подкрепления уже две недели. Нас отправляют на верную смерть», — заявил боевик ВСУ в видеообращении.

Украинский боевик также заявил, что командование в его подразделении отсутствует, а старшие по званию не проявляют уважения к людям, также у них нет техники.